Een nieuw hoofdstuk in het verhaal rond de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Nadat de Europese Commissie eerder Microsoft een officiële waarschuwing heeft gegeven, zouden de plooien nu grotendeels gladgestreken zijn. Volgens een recent verslag van Reuters althans.

Verschillende bronnen lieten namelijk weten dat de EU hoogstwaarschijnlijk de overname zal goedkeuren, zonder dat Microsoft aandelen zal moeten afstaan. Microsoft heeft inmiddels ook het aanbod gedaan om Call of Duty naar andere concurrerende platformen te brengen, wat ook in hun voordeel speelt. Officieel is het nog niet, maar de Europese Commissie zou een definitief oordeel moeten vellen voor 25 april.