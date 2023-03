Er heerst op dit moment weer een kleine buzz omtrent VR-gaming en dat heeft natuurlijk vooral te maken met de recente lancering van PlayStation VR2, waarvoor er in de aankomende periode nog behoorlijk wat games voor zullen verschijnen. Het zal uiteindelijk allemaal afhangen van de software die nog moet komen, maar Sony heeft in ieder geval vertrouwen in het succes van de HMD.

In de webconferentie van Morgan Stanley is CFO Hiroki Totoki aan het woord geweest. De chief financial officer is in z’n nopjes over de release van PlayStation VR2 en de topman zegt dat de set “een goede kans heeft” om het beter te doen dan VR1. Die set werd in 2016 op de markt gebracht en verkocht tijdens z’n levensduur zo’n 5 miljoen units.

Volgens Totoki is VR één van de markten waar in de aankomende jaren veel groei voorzien wordt.