Nu PlayStation VR2 op de markt is, zullen er steeds meer games voor de nieuwe hardware verschijnen. De makers van War Thunder – Gaijin Entertainment – doen ook een duit in het zakje met Aces of Thunder.

In Aces of Thunder kan je vliegen en vechten met verschillende vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De game belooft dat je kunt gaan jagen met tientallen modellen, die allemaal accurate physics hebben. Het spel zal ook in online multiplayer te spelen zijn.

Om je een idee te geven wat je van Aces of Thunder kunt verwachten, is er een trailer beschikbaar gesteld. Die check je onderaan dit bericht. Wanneer het spel zal verschijnen is nog niet bekend.