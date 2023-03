Met de komst van PlayStation VR2 zijn verschillende wat oudere titels van een upgrade voorzien, zodat het compatibel is met de nieuwe VR-headset van Sony. Hieronder valt ook Gran Turismo 7, die in volledigheid speelbaar is in VR. Dit is een stap vooruit ten opzichte van Gran Turismo Sport die enkel een beperkte VR-modus aanbood.

Nu PlayStation VR2 uit is, is het leuk om te zien hoe de nieuwe headset tegenover het eerste model presteert. De onderstaande video laat dat zien aan de hand van de genoemde Gran Turismo-games.

De vergelijking is niet helemaal eerlijk, want er zitten flink wat jaren tussen beide Gran Turismo-titels. Afgezien daarvan is het een interessante video, want het geeft duidelijk het verschil weer tussen de twee headsets. Zo zie je duidelijk dat PlayStation VR 2 een betere belichting en hogere resolutie laat zien.