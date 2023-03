Met Switchback VR heeft ook The Dark Pictures Anthology van Supermassive Games zijn opwachting op PlayStation VR2 gemaakt. Het spel werd echter onthaald met eerder wisselvallige reacties. Vooral op grafisch vlak stelde de titel volgens vele critici teleur, met wazige visuals die eerder op de vorige PSVR leken thuis te horen. Een harde opmerking… die alvast niet in dovemansoren gevallen is.

Supermassive Games heeft namelijk een statement op Twitter geplaatst waaruit blijkt dat ze zich bewust zijn van het probleem en er alles aan doen om het op te lossen. Er werd zelfs al een mogelijke oorzaak van de wazige graphics geïdentificeerd. We gaan er dan ook vanuit dat het niet al te lang meer zal duren vooraleer deze minpunten voorgoed tot het verleden behoren.