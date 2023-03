Nadat er eerder al geruchten rondgingen over een samenwerking tussen 2K Games en LEGO, krijgen we aanstaande donderdag de onthulling van deze game. Volgens geruchten gaat het om een racegame die is gemaakt door Visual Concepts en een LEGO uitgangspunt kent.

Veel details zijn er niet, maar om de hype alvast aan te zwengelen is er een korte teaser trailer gedeeld die aangeeft dat we donderdag 23 maart in de gaten moeten houden voor meer informatie over de game. Stay tuned!