Capcom is druk bezig met Street Fighter 6, maar af en toe maakt de ontwikkelaar een video waarin twee van de in totaal achttien vechters het tegen elkaar opnemen. In de nieuwste editie gaat de strijd tussen Lily en E. Honda.

Lily is één van de nieuwe gezichten en E. Honda is een oude rot in het vak. De video laat veel van de verschillende vechtbewegingen van beide personages zien, waaronder counters en finishers. Het gevecht tussen Lily en E. Honda levert spectaculaire beelden op en die check je hieronder.