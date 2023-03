Tijdens de onthulling van Fort Solis werd gezegd dat de game alleen op pc zou uitkomen. Nu is bekendgemaakt dat de psychologische thriller ook voor de PlayStation 5 zal verschijnen en wel op dezelfde datum als de pc-versie. Dit zal ergens deze zomer zijn.

Game director James Tinsdale heeft in een interview met The Loadout laten weten dat de game deze zomer op pc en PS5 verschijnt, maar dat betekent niet dat het spel niet op de Xbox zal uitkomen. Het is goed mogelijk dat de game later ook op de Xbox Series X|S zal verschijnen. De ontwikkelaar wil eerst de volle aandacht geven aan de pc- en PlayStation 5-versie, voordat zij besluiten om over te gaan naar andere platforms.

Op de vraag of Fort Solis ook naar de Nintendo Switch zal komen, werd er een duidelijk antwoord gegeven. Volgens Tinsdale zal hun game simpelweg niet op de hybride console van Nintendo draaien.

‘As for a Switch release, I am afraid that is a no, as Fort Solis “wouldn’t run” on Nintendo’s console.’

Buiten de bekendmaking van de PS5-versie van Fort Solis is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven. Deze check je hieronder.