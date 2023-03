Genshin Impact is enorm succesvol, maar MiHoYo is niet alleen maar met deze titel bezig geweest. Volgende maand zal hun nieuwste project al te spelen zijn, Honkai: Star Rail.

Honkay: Star Rail is een free-to-play fantasy RPG waarin je het heelal doorreist op zoek naar de waarheid rondom ‘The Cancer of All Worlds’. Je avontuur begint op het Herta Space Station en vanuit daar zal je verschillende werelden bezoeken.

Honkai: Star Rail zal op 26 april uitkomen voor pc, Android en iOS. Later zal de free-to-play titel ook verschijnen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Er wordt meer verteld over de game in onderstaande video. Daaronder kan je een trailer vinden voor de aankomende PlayStation-versie.