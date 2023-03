De GDC – oftewel de Game Developers Conference – van 2023 vond de afgelopen dagen plaats en dat betekent dat ontwikkelaars van over de hele wereld bij elkaar zijn gekomen om nieuwe zaken te leren en natuurlijk de laatste foefjes te tonen. Zo ook Epic Games, die al meermaals hun Unreal Engine 5 in de spotlight hebben gezet.

Ditmaal hebben ze Unreal Engine 5.2 onthuld, die uiteraard een aantal nieuwe features met zich meebrengt. Een ontwikkelaar toonde een trailer van een oerwoud waarin vloeistoffen zoals water volledig gesimuleerd werden en blaadjes aan de kant gaan op het moment dat er een auto passeert. Een andere feature is iets wat Epic “Substrate” noemt. Dit is een nieuw framework voor materialen, dat ontwikkelaars in staat stelt om meer realistische en gedetailleerde textures te maken.

Ten slotte toonde men nog nieuwe, procedurele elementen die simpel toegevoegd kunnen worden aan scènes, zodat artiesten en ontwikkelaars meer tijd kunnen spenderen aan andere zaken gedurende de ontwikkeling. Het heeft natuurlijk een hoog “wij-van-WC-Eend” gehalte, maar de beelden zijn desalniettemin indrukwekkend.