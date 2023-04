Review | Townsmen VR – Met de introductie van VR zagen we veel nieuwe ervaringen en een andere kijk op bestaande genres, het medium brengt immers zijn eigen problemen mee maar ook gloednieuwe kansen. Het in 2012 uitgebrachte Townsmen was een klassieke strategie sim in hart en nieren gefocust op bouwen, en Townsmen VR probeert die ervaring naar de virtuele realiteit te brengen. Het is een genre dat zelfs niet altijd als reguliere consoleversie goed uit de verf komt, maar mogelijk weet Townsmen VR toch te overtuigen.

Een weg terug

In de campagne modus van Townsmen VR kom je na een hevige storm samen met je inwoners aan op een onbewoond eiland. Met geen mogelijkheid om terug te gaan naar het koninkrijk waar je onderdeel van bent, is er nog maar één ding dat je kunt doen: je eigen samenleving cultiveren door te bouwen, materialen te verzamelen en strijdkrachten te trainen voor eventuele bezoekers met slechte intenties. Natuurlijk is je hoofddoel alsnog om terug te gaan naar waar je vandaan komt, dus zal je van eiland naar eiland moeten hoppen met behulp van bezoekende schepen. Dit betekent echter ook dat je steeds weer opnieuw het eiland moet bebouwen, al is er soms gelukkig al een voorzetje voor je gemaakt.

Als een god

Wanneer je Townsmen VR voor het eerst opstart word je begroet door een zwevend hoofd en zwevende handen van een ridder die jou wel even wegwijs gaan maken. Eerst leer je hoe de besturing van het spel werkt, zo kun je je voortbewegen door L1 of R1 ingedrukt te houden en je arm te bewegen. Je wilt als het ware voorstellen dat je altijd een touw in je handen hebt en je jezelf toetrekt naar waar je naartoe wilt. Omdraaien gaat op een soortgelijke manier, dan moet je één hand van je af bewegen en de ander naar je toe bewegen. Het is een controleschema dat niet zo vanzelfsprekend aanvoelt bij het begin van het spel, dus je zult hier eerst even aan moeten wennen.

Zodra je de besturing onder de knie hebt is het tijd voor het echte werk. Townsmen VR gaat natuurlijk om bouwen, maar voelt ook deels als een God-game doordat je je een soort van ‘hogere kracht’ waant omdat je van bovenaf alles manipuleert. Je moet niet alleen bouwen, maar ook objecten verplaatsen en inwoners toewijzen aan bepaalde taken. Zo kun je je reguliere inwoners bijvoorbeeld veranderen in houthakkers door ze bij een boom te plaatsen, ze te laten mijnwerken door ze bij een mijn te plaatsen of ze toe te wijzen als bouwer door ze bij een huis te plaatsen. Je hoeft gelukkig niet te kijken en wachten hoe jouw eilandbewoners hun taken uitvoeren, je kunt namelijk zelf ook resources alvast verplaatsen om bijvoorbeeld het bouwen sneller te laten verlopen.

Bouw je koninkrijk

Je kunt de verschillende menu’s in het spel openen met de linker analoge joystick. Het pauzemenu open je door de stick naar links te tikken, boven opent het bouwmenu, rechts opent het informatiescherm en naar beneden zorgt er voor dat je meer opties krijgt voor je gebouwen. Het bouwmenu is onderverdeeld in vier categorieën: bewoners, voedsel, resources en strijdkrachten. Hier kun je de gebouwen die je wilt plaatsen selecteren en zien welke materialen je hiervoor nodig hebt. Sommige gebouwen die je plaatst kun je ook uitbreiden, zo kun je bij je houthakkerij nog een zaag bouwen om hout te bewerken of een ‘forestry’ om nieuwe bomen bij te planten op het eiland. Het informatiemenu heeft info over de taken die je moet uitvoeren, je inwoners en hun rollen, en het aantal strijdkrachten dat je hebt.

Naast de campagne modus heeft Townsmen VR ook nog een sandbox modus, waarin je eindeloos kan blijven bouwen, groeien en spelen op één van de tien eilanden die je kunt kiezen. De campagne modus van Townsmen is leuk en geeft richting met de taken die je moet doen, maar werkt vooral als een tutorial die je langzaamaan op elk eiland kennis laat maken met nieuwe gebouwen en mechanics. Alles wat je leert kun je naderhand er dus op loslaten in de sandbox modus, waar je echt uren aan kwijt kunt raken en geloof me: de tijd vliegt voorbij. Het spel kent geen diepe systemen zoals je misschien wel bij een Cities: Skylines of Crusader Kings ziet, maar dat maakt het juist een goede game om in te stappen, en leuk is het zeker.

Een simpele port

Het lijkt erop dat Townsmen VR in alle facetten een simpele port is. Het spel heeft een cartoony stijl en ziet er grafisch prima uit, maar maakt nergens verbeteringen ten opzichte van de eerder uitgebrachte versie op pc en Meta Quest. De resolutie van het spel is 1920x1260px per oog met een refresh rate van 120hz, ietwat teleurstellend aangezien de PlayStation 5 en PlayStation VR2 natuurlijk tot veel meer in staat zijn en het spel niet eerder beschikbaar was op PlayStation VR. Het spel ondersteunt ook bijna geen van de features die PS VR2 met zich meebrengt, zoals headset rumble of eye tracking. De enige functie die je zal merken is controller rumble en de adaptieve triggers, maar deze voegen beide niet heel veel toe. Het spel speelt voor de rest grotendeels prima, al verspringt het scherm regelmatig. Dat is aardig irritant wanneer je op tv speelt, maar extra irritant met een VR-headset op.

Gespeeld op: PlayStation 5 (PS VR2).

Ook beschikbaar op: pc en Meta Quest.