Vorige maand liet Ubisoft weten dat zij aanwezig zouden zijn op E3 2023. De Franse ontwikkelaar/uitgever is nu van gedachte veranderd.

Ubisoft heeft in een statement aan VGC vermeldt dat het bedrijf toch heeft besloten om niet fysiek aanwezig te zijn op E3 2023. Zij zullen wel een Ubisoft Forward live evenement houden op 12 juni in Los Angeles.

“E3 has fostered unforgettable moments across the industry throughout the years. While we initially intended to have an official E3 presence, we’ve made the subsequent decision to move in a different direction, and will be holding a Ubisoft Forward Live event on 12th June in Los Angeles. We look forward to sharing more details with our players very soon.”