De E3 zal dit jaar weer plaatsvinden in Los Angeles, maar het is even afwachten hoe groot de beurs precies zal zijn. Van Sony weten we al dat ze de E3 links laten liggen en ook Microsoft kiest er ogenschijnlijk voor om verstek te laten gaan. Eerdere geruchten wezen erop dat Nintendo ook afwezig zou zijn, die dat nu bevestigd heeft.

Een vertegenwoordiger van Nintendo heeft aangegeven dat de E3 niet in hun plannen past voor dit jaar en dat ze daarom de beurs overslaan. Naar verwachting zal Nintendo tegen de zomer wel met een Nintendo Direct komen om nieuwe aankondigingen te doen, dus Nintendo-loos zal de zomer vast niet blijven.

Voor bezoekers van de beurs is het echter jammer, aangezien zij daar niet met de nieuwe titels aan de slag kunnen.

“We approach our involvement in any event on a case-by-case basis and are always considering various ways to engage with our fans. Since this year’s E3 show didn’t fit into our plans, we have made the decision to not participate. However, we have been and continue to be a strong supporter of the ESA and E3.”