Er liggen grote plannen op stapel voor de E3 en dit jaar zou de beurs – na de corona-jaren – zijn grote rentree maken. Het kan echter zo zijn dat we deze week te horen krijgen dat het evenement niet meer door zal gaan.

De oprichter van VGC, Andy Robinson, heeft via Twitter laten weten dat hij hele vervelende berichten hoort wat betreft de E3 2023. Deze zijn zelfs zo dramatisch dat Robinson er niet vreemd van zou opkijken als het evenement deze week wordt geannuleerd.

Dat de E3 2023 niet in een goed vaarwater zit is in ieder geval zeker. Sony PlayStation, Nintendo en Microsoft lieten al snel weten niet aanwezig te zullen zijn. Hier is vandaag ook Ubisoft bij gekomen. Dat veel grote bedrijven het laten afweten is natuurlijk geen goed teken, maar voor nu is er nog niets officieel bekend gemaakt.

Zodra we meer weten over hoe het er voor staat met de E3 laten we jullie dat natuurlijk weten.