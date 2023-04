Review | EA Sports PGA Tour – Jaarlijks voorziet EA Sports ons van een game waarbij we tegen een balletje kunnen trappen, maar het is al sinds 2015 geleden dat we er nog eens met een golfclub op los konden meppen. Toen verscheen Rory McIlroy PGA Tour en dat was nu niet echt een schot in de roos, of hole in one te noemen. Echt slecht was de game niet, maar er was wel wat weinig content. Hoog tijd om de serie weer nieuw leven in te blazen, zal men gedacht hebben bij EA en vandaar dat nu EA Sports PGA Tour is verschenen. Wij zochten uit of dit nieuwe golfavontuur de moeite waard is en of het stand houdt in de strijd met concurrent 2K.

The American Dream

Bij aanvang van het spel zal je direct je golfer kunnen maken. Zo heb je heel wat opties beschikbaar, van je golftas en kledij tot je uiterlijk. Opvallend is echter dat de aanpassingen voor bijvoorbeeld het gezicht van je golfer dan weer erg beperkt zijn. Je kiest uit een hele lijst gezichten en daar zal je het mee moeten doen, dus specifieke details toepassen is bijvoorbeeld niet mogelijk. Vervolgens kan je je golfer aankleden en kan je aan de slag, letterlijk. Hierbij heb je verschillende opties om in te duiken, van simpele wedstrijden tot een carrièremodus, online toernooien en zowel sponsor als scenario-uitdagingen. Het meeste spreekt voor zich en werkt zoals je zou verwachten, met de carrière modus en uitdagingen als hoogtepunten.

Je kan je carrière starten in drie verschillende divisies, namelijk het Amerikaans amateur circuit, de Korn Ferry Tour of gewoon direct in de PGA Tour. Vervolgens start je gelijk met je eerste toernooi. Tijdens dit eerste evenement word je kort wegwijs gemaakt in de besturing van je golfer en de verschillende schot types. Je zal je weg naar de top zelf moeten verdienen en daarbij helpt een simulator jou om alles wat sneller te doen verlopen. Mocht je willen, hoef je namelijk niet elke hole van elk toernooi te spelen, maar simuleert de game verschillende holes op basis van je eerder geleverde spel. Dit is zeer handig voor de mensen onder ons die over iets minder vrije tijd beschikken, maar let wel: soms kwamen we hier nogal belabberd uit, terwijl we andere keren er juist een voordeel uit haalden.

Oefening baart kunst

Alle begin is moeilijk en zo ook de start van je carrière. Gaandeweg speel je echter skill points vrij die je kan gebruiken om jouw golfer harder, accurater of met meer controle te doen slaan. Het leuke hieraan is dat dit ervoor zorgt dat je elk toernooi net dat tikkeltje beter wordt en dat je zelf de progressie kan voelen door de toernooien heen. Verder zijn er tussendoor nog sponsoruitdagingen die je kan voltooien om kledij en andere accessoires vrij te spelen tijdens je carrière. Dit gaat dan van een bepaalde put maken tot het behalen van een bepaalde afstand met een schot en het zorgt voor een fijne afwisseling tussen de toernooien door. Kort samengevat zijn we wel te spreken over de carrièremodus die we voor de kiezen kregen, waarbij je doel natuurlijk is om alles te winnen.

Verder kan je je nog bezighouden met de eerder genoemde scenario-uitdagingen. Hierin speel je dus scenario’s na die echte golfers volbracht hebben tijdens hun carrière. Dit zorgt voor wat afwisseling mocht je het spelen met jouw golfer wel even gezien hebben en eens aan de slag willen met een topgolfer. Tot slot zijn er nog online wedstrijden en toernooien waarin je het opneemt in een casual of een ranked potje golf met andere gelijkgestemden van over de wereld. Dit alles werkt zoals het hoort en zorgt voor uren golfplezier. Met deze later vermelde modi verzamel je trouwens punten. Deze punten kan je overigens ook met echt geld aanschaffen, waarmee je weer cosmetische items kunt kopen in de in-game shop. Als je sponsoruitdagingen links laat liggen, heb je op deze manier alsnog een route om de content te bemachtigen.

Grafisch een birdie

Het golfen zelf is zeker gemakkelijk om mee te starten, maar om echt de bal te krijgen waar jij hem wilt hebben, is nog wel andere koek. Er zijn veel verschillende schot types en vooral het putten is in deze game wel wat verschillend ten opzichte van z’n 2K Games-tegenhanger, vooral dan de hulp bij het putten. Bij PGA Tour 2K23 heb je een x aantal keer dat je het traject van je balletje kan zien, mocht je op die positie tegen je balletje slaan. Dus vooraleer je slaat krijg je al een beeld van waar het balletje terecht zal komen en welk traject deze zal afleggen. Je kan dus dat traject activeren, dan je positie aanpassen aan wat het traject weergaf, om zo proberen de perfecte put uit te voeren.

In de EA-variant werkt het eigenlijk andersom. Je krijgt namelijk het ideale traject te zien en je moet je speler naargelang dat traject verplaatsen. Je zal dus moeten zorgen dat de richting waarin je slaat overeenkomt met het eerste deeltje van het ideale traject in de hoop dat je balletje dat ideale traject dan volgt. Soms is dit ideale traject van EA Sports PGA Tour niet helemaal correct, wat tot frustratie kan leiden. Zo lijk je dan alles perfect te doen, wat dus een goed resultaat zou moeten betekenen, maar in de praktijk wijkt de slag alsnog te veel af van wat aangegeven wordt. Dit terwijl je volgens de game wel alles nagenoeg foutloos doet, wat het putten in bepaalde mate moeilijker maakt door de onvoorspelbaarheid. Afgezien daarvan is de gameplay verder zeer soepel en vlot.

Grafisch ziet de game er goed uit. Hierbij hebben we het dan vooral over de banen. Heel wat holes zijn een replica van hoe het er echt bijligt en er is duidelijk veel aandacht besteed aan het grafisch in beeld brengen van de locaties. Dat de game alleen voor current-gen consoles verschijnt, heeft grafisch zijn vruchten afgeworpen. Jammer genoeg is er bij de personages en de animaties van de gezichten wat misgelopen. Deze zien er, in tegenstelling tot de banen, een pak minder gedetailleerd en soepel uit. Bij het ietwat kleine roster aan echte pro’s, zie je dat er meer aandacht is besteed dan aan je eigen golfer. Hier en daar sluipen er ook nog wat grafische glitches in de game, zoals een zeer vreemd wapperende vlag of een pixel in een kapsel die felrood gekleurd is. Tot slot bleven soms de menu’s ook wat haperen, waardoor je ineens niets meer kan selecteren. Beetje hinderlijk.

Niet alleen in gezichtsanimaties, maar ook in presentatie moet EA Sports PGA Tour toch wat onderdoen voor de concurrentie. Zo krijgen we geen herhalingen te zien van ons schot terwijl we de bal vanuit een bunker in één keer in de hole konden deponeren en ook een birdie van buiten de green werd niet nogmaals in beeld gebracht. Dit is toch ietwat een anticlimax als je direct na je mooie schot gewoon de stand te zien krijgt in plaats van een herhaling van je prestatie. Wat dan wel weer goed is, zijn de commentatoren die je toernooi aan elkaar praten. Deze geven veel informatie, zeker als je speelt op één van de echte bestaande wedstrijden. Verder zit het met de audio wel snor, want de game is voorzien van een rustig, ontspannen deuntje en ook de slagen en stuitingen van de bal klinken natuurlijk. De game draait ook zeer soepel op 30 frames per seconde en dit in een 4K-resolutie, wat prima is voor een rustige sport als golf. Van haperingen en andere problemen was geen sprake.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: Xbox Series X|S en pc.