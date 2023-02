Volgende maand zal EA Sports eindelijk weer een nieuwe golfgame op de markt brengen, namelijk EA Sports PGA Tour. Van deze titel is nu een nieuwe video verschenen en die toont hoe de golfbanen er in de game uit zullen zien.

De haast fotorealistische golfbanen zijn tot stand gekomen door onder andere gebruik te maken van een helikopter om scans te maken van de verschillende omgevingen. Het ziet er dan ook naar uit dat de game op grafisch niveau in ieder geval goed zal scoren. Of de gameplay dezelfde kwaliteit zal bieden is natuurlijk nog afwachten.

Onze Lennard heeft vorige maand al een vroege versie van het golfspel gezien. Heb je deze preview gemist, dan kan je die hier lezen. De nieuwe video van EA Sports PGA Tour check je hieronder.