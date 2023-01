Op 24 maart 2023 zal een nieuwe game onder de PGA-licentie verschijnen. Ditmaal is het EA Sports die het zal proberen om een hole in one te slaan. Hier kon je in de preview al lezen dat EA heel wat van plan is met het golfballetje. Dit vind je nu ook terug in de laatste nieuwe gameplay trailer. Deze trailer toont namelijk ‘Pure Strike’, de verschillende shot types, het gedrag van de bal, het putten en de technieken die we kennen van de oudere golfgames van EA Sports.

Verder weten we ook al dat de game verscheidene grote toernooien zal bevatten en dat er minstens 30 verschillende banen in de game zullen zitten. Vele van deze zijn 1 op 1 nagemaakt en ook de pro golfers zien er niet alleen realistisch uit, maar ook hun animaties zijn overgenomen. Om alles al eens in actie te zien, raden we je aan om de onderstaande trailer eens te bekijken.