Preview | EA Sports PGA Tour – In het verleden bracht EA Sports jaarlijks een nieuwe game uit in hun PGA Tour franchise, maar daar kwam in 2013 een einde aan, hoewel in 2015 nog Rory McIlroy PGA Tour verscheen. Sindsdien is het een vrij lange tijd stil geweest, waarna HB Studios het stokje overnam. Die studio is inmiddels door 2K Games ingelijfd en zij leveren ons nu met enige regelmaat nieuwe spellen omtrent deze sport. Acht jaar na het laatste deel van EA Sports is Electronic Arts nu terug, ditmaal met EA Sports PGA Tour die op 24 maart 2023 moet verschijnen. Wij kregen recent een presentatie van de game en kunnen je er nu wat meer over vertellen.

Nadruk op realisme

EA Sports wil met PGA Tour de meest realistische golfervaring bieden en daarvoor hebben ze de modernste technieken aangewend. Zo hebben ze de verschillende golfcourses die er wereldwijd zijn uitvoerig gescand met behulp van drones, helikopters en andere middelen om het in kaart te brengen, zodat de vertaling naar de game letterlijk één op één is. Hierbij stipt de ontwikkelaar ook aan dat de gebruikte Frostbite engine ze in staat heeft gesteld om hun doelen na te streven en dat zou moeten resulteren in een game die nagenoeg niet van echt te onderscheiden valt. Dit kunnen we beamen als we naar de golfbanen kijken, want elk grassprietje lijkt individueel overgenomen te zijn.

Tegelijkertijd moet dit ook opgaan voor de verschillende bekende golfers die in de game aanwezig zijn. Zo komen golfers als Scottie Scheffler, Nelly Korda, Tony Finau, Patrick Cantlay, Lexi Thompson en meer terug in het roster, waar we natuurlijk wat beelden van hebben gezien. Die ogen op screenshots erg herkenbaar, maar gezegd moet worden dat de animaties van golfers in de praktijk – ook die van een eigen gemaakte golfer – nog niet helemaal op niveau is met de golfbanen, waardoor er nog wat werk aan de winkel is. Desalniettemin is wel duidelijk geworden dat EA mikt op een hoge kwaliteit als het op het visuele aspect aankomt, wat het realisme zou moeten benadrukken.

Gedetailleerde gameplay

In de gameplay moet dat streven ook terugkomen en daarvoor gebruikt de ontwikkelaar ShotLink en TrackMan informatie, die een natuurgetrouwe weergave van de sport moeten geven als het op het balletje slaan aankomt. Dit vertaalt zich naar zogeheten ‘Pure Strike’ gameplay en dat is waar het interessant wordt. Golfen is namelijk zoveel meer dan enkel de bal slaan, want de afstand, het effect, de hoek en meer spelen allemaal een rol en daarvoor zijn verschillende onderdelen beschikbaar. Hierin is uiteraard de club een belangrijke factor en qua gameplay betekent dit dat er 20 verschillende shot typen zijn, dit per club.

Afhankelijk van je positie en de beoogde slag kun je kiezen uit verschillende clubs en typen van slagen, waardoor je op allerlei manieren uit de voeten kunt. Het effect is dat elke bal die je slaat anders aanvoelt, net zoals echt golfen. Hierdoor wordt het meer diepgaand dan je normaliter in een golfgame ziet, iets wat PGA Tour van 2K ook al deed. De tijden van simpelweg mikken en slaan zoals we dat in veel arcade games zien is officieel verleden tijd, want EA tracht een nieuwe standaard te zetten qua gameplay. Dit niet alleen in de daadwerkelijke uitvoering, maar ook in de afloop; elke slag is anders wat terug te zien is in het gedrag van de bal qua stuiter, beweging, spin, curve, enzovoort.

Hoewel de game nog in ontwikkeling is, heeft EA Sports al wat pro’s met het spel kennis laten maken en die gaven aan dat het Pure Strike systeem voor de meest nauwkeurige vorm van golfen zorgt. Hoewel niet bekend is hoeveel golfgames zij eerder hebben gespeeld. Sterker nog, EA verwacht op zijn beurt weer dat pro golfers de game zullen aangrijpen om juist te gaan oefenen, waarmee wel duidelijk wordt dat de uitgever buitengewoon zeker van z’n zaak is. Hoe dan ook, de essentie van Pure Strike is dat de gameplay identiek aanvoelt als het echte werk, waarbij de benadering van elke hole keer op keer anders is. Dit zou het golfen meer leuk, uitdagend en spannend moeten maken, dit in een betere gameplay ervaring dan ooit tevoren.

Genoeg te beleven

EA Sports strooide met superlatieven in de presentatie, maar hoe het straks allemaal uitpakt is nog afwachten gezien we zelf de club (nog) niet hebben kunnen oppakken. Toch ziet het er wel naar uit dat EA Sports PGA Tour een degelijke game gaat worden, want afgaande op de beelden oogt het allemaal zeer vloeiend en vlot in gameplay. Daarbij mag je in de game natuurlijk de nodige zaken verwachten om je mee bezig te houden. Eén van de pronkstukken is dat de game het huis van de ‘Majors’ is, wat wil zeggen dat alle grote toernooien aanwezig zijn: Masters Tournament, PGA Championship, U.S. Open Championship en meer. Ook kunnen spelers deelnemen aan de FedEx Cup.

Kortom, EA biedt met PGA Tour een brede variatie van belangrijke kampioenschappen aan, maar het is als nieuwkomer ook mogelijk om onderaan de ladder te beginnen in de league van amateurs. Je bent vrij om te kiezen waar jouw carrière begint, waardoor je niet gebonden bent aan het klassieke systeem van jezelf van nobody naar hero opwerken. Het is een stukje toegankelijkheid om je eigen carrière meer naar eigen smaak vorm te geven. Na elke wedstrijd zal de game je ook een overzicht presenteren van hoe je het gedaan hebt en welke quests je voltooid hebt.

Dit gaat gepaard met XP en skillpunten, waarbij het XP bijdraagt aan je level in algemene zin. De skillpunten die je vergaard kun je vervolgens weer spenderen aan verschillende vrij te spelen skills, wat op zich een herkenbaar progressiesysteem is. Interessant is echter dat je per course een overzicht te zien krijgt van wat de aanbevolen/vereisten skills zijn tegenover hoe jij er op dat moment voor staat. Dit is opgedeeld in kracht, benadering, putten en meer. Dit sluit spelen op zo’n course natuurlijk niet uit, maar kijk er niet raar van op dat jouw golfer bij mindere stats meer slagen nodig heeft. Ontwikkeling is dus belangrijk en zo zul je beetje bij beetje de betere golfer worden.

Online een balletje slaan

Buiten een uitgebreide carrière modus en modi die zich op de individuele speler focussen, zal het ook mogelijk zijn om uitdagingen aan te gaan. Deze worden gebaseerd op actuele data, waardoor de te ondernemen zaken een afspiegeling van de werkelijkheid zijn. Met een continue stroom aan nieuwe uitdagingen, is er een element aanwezig om je aan het spelen te houden. Bovendien kun je ook online een balletje slaan, maar in plaats van dat er (maximaal) zestien spelers op hetzelfde punt op de golfbaan staan, heeft EA ervoor gekozen om enkel de slagen en het ‘spoor’ van de bal te laten zien, zodat je altijd overzicht blijft houden. Buiten dat is het mogelijk om offline in coöp een balletje te slaan, alsook tegen elkaar te spelen.

Voorlopige conclusie

Het is jammer dat we EA Sports PGA Tour (nog) niet hebben kunnen spelen, want Pure Strike oogt als een erg interessant systeem om de sport zo natuurgetrouw mogelijk te vertalen. Duidelijk is in ieder geval de liefde van de ontwikkelaar voor de sport, want uit de showcase bleek dat ze aan veel dingen hebben gedacht qua presentatie. Ook qua features en mogelijkheden ontbreekt het de game niet aan opties, maar dat mag geen verrassing zijn bij een game afkomstig van EA Sports. Visueel oogt het bovendien strak, hoewel de animaties nog niet heel overtuigend waren, maar dat is het enige wat in de presentatie tegen de rest afstak. Met nog pakweg twee maanden te gaan hebben we er wel vertrouwen in dat EA Sports PGA Tour een degelijke golfgame wordt.