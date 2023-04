VR2-liefhebbers kunnen op dit moment nog even los gaan met een aantal toffe games, maar we kijken ook een beetje naar de toekomst. Via het PlayStation Blog heeft Deficit Games nu aangekondigd dat VR Skater deze zomer naar PlayStation VR2 gaat komen.

De titel verraadt het al, maar in VR Skater mag je zelf op het skateboard gaan staan en allerlei krankzinnige trucs uitvoeren. Middels de controllers geef je het skateboard een veeg en kun je tricks als kickflips uitvoeren. De ontwikkelaar zegt dat de adaptieve triggers van de Sense controllers gebruikt gaan worden om het sturen intuïtiever te maken.

Daarbij kun creatievelingen hun ei kwijt met talloze customisation opties voor je skateboard, zoals custom griptape en je eigen prints.

VR Skater heeft nog geen specifieke releasedatum gekregen. Je kunt de game wel alvast op je wensenlijst zetten in de PlayStation Store.