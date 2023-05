Deze zomer zal Jagged Alliance 3 zijn weg vinden naar jouw pc via Steam. Vandaag de dag zijn fysieke releases van pc-games geen gegeven meer. Omdat de Jagged Alliance-reeks zijn oorsprong vindt op de pc, is het leuk dat uitgever THQ Nordic heeft besloten om een zeer gelimiteerde Collector’s Edition uit te brengen, waarbij je de game dus tóch fysiek kan bezitten.

Met heel gelimiteerd doelen we op het feit dat er wereldwijd slechts 750 exemplaren van deze editie worden uitgegeven. Wil je de game dus écht in jouw kast hebben staan, is het wijs om te pre-orderen. Naast de fysieke game krijg je ook leuke extra’s zoals een bruikbare ’tactical belt’ en een koffer, die je makkelijk mee de wildernis in zou kunnen nemen. Deze moet namelijk water- en stofdicht zijn met de IP67 classificatie.

THQ Nordic heeft middels de onderstaande trailer deze bijzondere editie nog even in de spotlights gezet.