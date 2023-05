Microsoft heeft met de Xbox Series X|S een platform in handen dat kan concurreren met de PlayStation 5, maar waar Sony op regelmatige basis goed gewaardeerde exclusieve games uitbrengt, is dat bij Microsoft een wat wisselvalliger verhaal. Minecraft Legends was een degelijke titel, maar zeker geen topper. Redfall is een drama, dus de ogen zijn nu op komende games gericht.

Vorig jaar gaf Microsoft tijdens hun showcase aan dat ze een 12-maanden plan hadden, maar nu bijna een jaar verder kunnen we concluderen dat de beloftes van toen niet allemaal zijn waargemaakt. Dit wordt enigszins voorzichtig gebracht door Parris Lilly in de Kinda Funny podcast (via VGC), waarop Spencer heel resoluut zegt dat ze niet geleverd hebben.

Iets wat echt beter moet, want Xbox-gamers wachten nu echt al een lange tijd op een goede reeks en een meer constante flow aan top games, die maar niet op gang lijkt te komen. Spencer erkent dat min of meer, maar stelt daarbij dat de aankomende showcase deze zomer aankondigingen zal bevatten waar we nog niks van hebben gezien.

Daarnaast heeft Microsoft nu elk kwartaal een grote titel op de planning staan, waardoor gamers vanzelf gaan zien dat die beloftes op langere termijn alsnog ingelost zullen worden.

“I’m not going to try to oversell Showcase here, because if I was on the other side watching this it’s like, ‘hey, after Redfall, I’m going to put my hands on the controller and that’s what it’s going to take to prove it to me.’

But that’s not what Showcase is, so I’m very enthusiastic about the Showcase. We’re going to announce some things that people haven’t seen, some new games, [and] we’re going to give updates to some of the things that were on your list.

The other thing that gets me really excited is when I look forward over the next quarters – which has always been my focus, how do we get a big game out every quarter, at quality – that things are lining up finally after some of the slowdown though Covid.

I’m tired of talking about that, but I can now see that we’ve got games coming every quarter that I think will surprise and delight our customers.”