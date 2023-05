Met dank aan het LinkedIn-profiel van Sony Interactive Entertainment medewerker Dylan Sanchez, weten we nu dat Sony een nog onaangekondigde PlayStation 5 titel in ontwikkeling heeft. Dylan Sanchez is een Senior VFX Artist die eerder aan God of War: Ragnarök heeft gewerkt en nu dus aan een nog onaangekondigde titel, die dit jaar moet uitkomen.

Vooralsnog weten we alleen dat Marvel’s Spider-Man 2 dit jaar lanceert. Wellicht is het een verwijzing naar de The Last of Us multiplayergame, die ook al erg lang in ontwikkeling is en waar we dit jaar ‘veel meer info’ over mogen verwachten. Wie weet komen we tijdens de aanstaande PlayStation Showcase meer over deze onbekende game te weten.