Begin deze maand liet journalist Jeff Grubb weten dat de aankomende PlayStation Showcase vóór Summer Games Fest zou plaatsvinden. De journalist heeft nu een wat specifieker tijdsframe gedeeld.

Grubb liet in een recente aflevering van de Game Mess Mornings podcast van Giant Bomb weten dat de PlayStation Showcase waarschijnlijk in mei plaats zal vinden. De journalist dekt zich wel gelijk in door te stellen dat het mogelijk is dat het evenement nog wordt verschoven naar ‘heel vroeg in juni’. Grubb meent zeker te kunnen zijn van een showcase in mei, maar speelt het op safe voor het geval dat.

We weten nog niet precies wat we kunnen verwachten van het evenement, maar Grubb liet eerder al weten dat het een showcase van gigantische proporties zal zijn die de tweede fase van de PlayStation 5 zou moeten opzetten. Spider-Man 2 zal ongetwijfeld één van de toppers zijn die deze fase zal aftrappen, samen met Naughty Dog’s The Last of Us multiplayer game.