Eerder deze week werd E3 2023 na een hoop speculatie officieel geannuleerd. Dit besluit volgde nadat de ene na de andere partij bekendmaakte niet aanwezig te zijn tijdens de beurs. In plaats daarvan kiezen veel uitgevers en andere organisaties ervoor om rond de oorspronkelijke periode van E3 een eigen evenement te organiseren. Zo is er op 11 juni een Xbox Showcase, een dag later gevolgd door een nieuwe editie van Ubisoft Forward.

Ook van Sony wordt een eigen evenement verwacht en daar is nu een nieuw gerucht over verschenen. Insider Jeff Grubb beweert via Twitter namelijk dat er een nieuwe PlayStation Showcase komt voordat Summer Game Fest de reeks game-evenementen op 8 juni aftrapt. Dit zou dus betekenen dat we tussen nu en pakweg twee maanden een presentatie van Sony kunnen verwachten.

Het bericht van Grubb sluit aan op een eerder gerucht, dat erop wees dat de aankomende PlayStation Showcase rond juni zal plaatsvinden. Uiteraard is er nog niets bevestigt, dus het is wachten op een aankondiging van Sony. Over wat we van een nieuwe PlayStation Showcase kunnen verwachten is al helemaal nog niets duidelijk, al voorspelde Grubb in februari dat de show bol zal staan van grote aankondigingen die de ’tweede fase voor de PlayStation 5′ zullen inluiden.

E3 is dead, and I killed it. And now I'm going to honor it by holding it up Weekend At BerniE3's-style alongside Jeff Grubb's #summergamemess

Thank you to all of the Jeff Grubb's Summer Game Mess partners for participating whether you want to or not.

LET'S FUCKING GOOOOO pic.twitter.com/qewAmVOVkZ

— Grubb (@JeffGrubb) March 31, 2023