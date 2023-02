Afgelopen donderdag vond er een nieuwe State of Play uitzending plaats en daar werden de nodige nieuwe games aangekondigd. Ook kregen we een hoop van Suicide Squad: Kill the Justice League te zien. Afgezien van die titel ontbrak het de showcase echter een beetje aan de echte ‘heavy hitters’ wat al dan niet tot teleurstelling heeft geleid.

Dit is echter het topje van de ijsberg, want Jeff Grubb – bekend journalist die de State of Play voor deze maand al voorspelde – stelt in de Game Mess Decides podcast dat er nog een PlayStation Showcase op de planning staat en dit zal een groots evenement zijn.

Sony zal deze showcase gaan gebruiken om de ’tweede fase voor de PlayStation 5′ op te zetten, waarbij we dan een aantal grote first-party titels mogen verwachten. Volgens Grubb had dit evenement in het najaar van 2022 al moeten plaatsvinden, maar het werd telkens vooruit geschoven omdat ontwikkelaars nog niet klaar waren.

Volgens de journalist staat de nieuwe PlayStation Showcase nu gepland voor later dit jaar, iets voor de E3. Dit klinkt plausibel, met name omdat het afgezien van Spider-Man 2 dit najaar erg troebel is wat Sony nog meer in de pijplijn heeft zitten voor de periode tussen nu en de zomer van 2024.

We moeten echter afwachten totdat Sony met een officiële aankondiging komt en die kan nog wel even op zich laten wachten.