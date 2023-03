We weten inmiddels al dat Naughty Dog aan het werken is aan hun volgende PlayStation 5 game, maar tegelijk is ook de The Last of Us multiplayergame nog steeds in ontwikkeling. Veel weten we nog niet over de game, maar regisseur Neil Druckmann verzekert ons dat we hier dit jaar veel meer over zullen horen.

De man was te gast op de Kinda Funny Spoilercast en sprak hier, onder andere, over het multiplayerproject.

‘The Last of Us multiplayer game is our next big title. You’ll hear much more about it later this year, and I’m stoked about it.

That one’s an interesting experience for me personally because it’s the first Last of Us game that I’m not the primary writer, I’m not the director, so I get to see it more from the side and play more of a producer role and more of a mentor role, and that to me is really exciting, and what the team has put together is so cool.’