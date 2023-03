Van Naughty Dog weten we dat ze op dit moment bezig zijn met een multiplayer game in het The Last of Us universum. Daarnaast werken ze ook nog aan andere titels en één daarvan is een exclusieve game voor de PlayStation 5. Hoewel Naughty Dog daarover nog niks gedeeld heeft, kon vice president Neil Druckmann wel vertellen dat het een project is waar het team het meest enthousiast over was.

Hij deed deze uitspraak in de Kinda Funny Spoilercast, maar wilde niet bevestigen of het hier om The Last of Us: Part III gaat. Het kan dus ook om een compleet andere game gaan. Verder heeft hij aangegeven dat Naughty Dog een herstructurering heeft gezien, waardoor de ontwikkelaar in staat is om meerdere games tegelijkertijd te maken in plaats van slechts één per keer. Zodoende kan de ontwikkelaar aan de nieuwe PlayStation 5 game werken én de multiplayergame van The Last of Us.