Heb je voor de PlayStation 4 of pc een virtual reality headset, dan kan je al ruim een jaar genieten van Transformers Beyond Reality. Er is nooit aangekondigd dat de game ook naar PlayStation VR2 zou komen, maar toch is deze versie nu te vinden in de PlayStation Store voor € 24,99 (of gratis upgrade bij bezit origineel).

De PlayStation VR2-versie van Transformers Beyond Reality kent verbeterde graphics, textures en reflecties, zo meldt Meta4 Interactive op het PlayStation Blog. Tevens zijn er verschillende effecten toegevoegd om het spel er spectaculairder uit te laten zien. Volgens de ontwikkelaar wordt dit grafische geweld getoond bij een solide framerate van 70fps.

Transformers Beyond Reality op de current-gen VR-headset van Sony gaat zelfs nog verder dan alleen technische verbeteringen. De gameplay is ook op verschillende punten aangepakt. Zo zijn sommige scenes meer interactief dan in de PlayStation VR-versie. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de haptische feedback en adaptieve triggers van de headset en controllers.