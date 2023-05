Speel je graag poker op de computer, maar wil je er een iets realistischere draai aan geven? Dan biedt PokerStars VR je deze mogelijkheid. Deze titel komt binnenkort naar de PlayStation VR2.

Met PokerStars VR kan je je poker skills testen tegen andere spelers en het ziet er naar uit dat je ze ook kunt afleiden. Zo kan je bijvoorbeeld een selfie maken onder het spelen. Het is nog niet bekendgemaakt wanneer het spel zal verschijnen, maar er is wel al een lanceringstrailer vrijgegeven. We gaan er dan ook vanuit dat PokerStars VR deze week uitkomt.

De eerder genoemde lanceringstrailer check je hieronder.