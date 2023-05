Waar we op de consoles en pc inmiddels al maanden met Call of Duty: Warzone 2.0 aan de slag kunnen, is het al lang geleden dat we iets hebben vernomen over Call of Duty: Warzone Mobile. De game is vanzelfsprekend nog altijd in ontwikkeling en waar die aanvankelijk voor ergens dit jaar gepland stond, gaf de Google Play Store al aan dat de game op 15 mei zou uitkomen.

Of die datum überhaupt klopt is nooit bevestigd, maar feit is dat de game in ieder geval niet op die dag zal uitkomen. In de Google Play Store is de releasedatum namelijk aangepast naar 1 november. Dit is een datum onder de noemer ‘verwacht’ dus ook dat is dus niet zeker.

Wel is zeker dat de titel niet op korte termijn zal verschijnen. Wellicht dat Activision bij de aankondiging van de nieuwe Call of Duty later dit jaar met meer concrete informatie komt over de release van deze game.