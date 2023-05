Nintendo heeft onlangs laten weten dat we dit jaar geen opvolger van de Switch hoeven te verwachten. Dit betekent natuurlijk niet dat het Japanse bedrijf niet met de nieuwe console bezig is. Zo zou de ontwikkeling volgens insiders voorspoedig gaan en het ziet er ook naar uit dat we weten wie het scherm zal leveren.

Sharp CEO Robert Wu heeft tijdens het bekendmaken van de financiële cijfers aangegeven dat zij de displays zullen verzorgen voor een nieuwe console, zo meldt Bloomberg. Aangezien Nintendo veelvuldig heeft samengewerkt met Sharp is het niet raar om te denken dat deze displays voor de opvolger van de Switch zullen zijn.

“I can’t comment on any details regarding specific customers. But as to a new gaming console, we’ve been involved in its R&D stage.”

Als dit inderdaad het geval is, dan zou dit bevestigen dat de volgende spelcomputer van Nintendo wederom een hybride console is. Dat is niet vreemd aangezien de Switch een groot succes is. Er zijn namelijk al meer dan 125 miljoen exemplaren van de spelcomputer van Nintendo verkocht.