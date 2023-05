De Nintendo Switch gaat jaren na de release nog steeds als warme broodjes over de toonbank en Nintendo heeft via een rapport bekendgemaakt hoe de zaken er voor staan. Tegen het einde van het fiscale jaar 2023 (lees eind maart 2023) stond de Nintendo Switch op een totaal van 125,62 miljoen units. Dit is een groei van 3,07 miljoen tegenover het kwartaal eerder.

In het afgelopen fiscale jaar was de Nintendo Switch OLED de meest populaire optie van alle Nintendo Switch modellen, maar Nintendo zag wel een daling in de verkopen van het platform tegenover een jaar eerder. Deze daling is 22,1%. Op zich geen reden om zorgen te maken, gezien de Nintendo Switch inmiddels in z’n zevende levensjaar zit.

In het vorige kwartaal werden er in totaal 41,85 miljoen games verkocht en de top 10 van best verkopende first party games is als volgt: