Telltale is druk bezig met een aantal games en één daarvan is The Expanse: A Telltale Series. Het is even wat stil geweest rondom deze titel, maar binnenkort zal er nieuwe gameplay worden getoond.

Van 7 tot 18 juni vindt het jaarlijkse Tribeca Festival plaats, een evenement waar verschillende media in de schijnwerpers staan. Telltale Games is daar ook aanwezig en de ontwikkelaar heeft laten weten dat ze daar tijdens een panel nieuwe gameplay zullen tonen.

Het is nog niet duidelijk wanneer deze beelden ook online te zien zullen zijn. Wellicht dat we bij de presentatie ook horen wanneer de game uitkomt, want de window is nu enkel deze zomer.