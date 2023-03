The Expanse heeft een nieuwe gameplay presentatie op ons losgelaten, die je zoals gewoonlijk hieronder kan bekijken. Wie eerder reeds games van Telltale gespeeld heeft, zal veel bekende factoren zien terugkeren. Ook dit keer gaat het immers om een bijzonder verhaalgedreven ervaring, waarin jouw keuzes grote gevolgen kunnen hebben.

Belangrijker is echter de bevestiging van een (ruwe) releasedatum voor de eerste aflevering. Deze episode zal immers nog deze zomer verschijnen, en wel op de Xbox- en PlayStation-consoles, alsook de pc via de Epic Games Store. Fans van de Amazon-reeks (of beter nog: de boeken waarop die gebaseerd is) weten dus wat hen te doen staat.