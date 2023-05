Bend Studio heeft zijn dertigste verjaardag gevierd. De ontwikkelaar heeft dit heugelijke feit op Twitter bekendgemaakt en liet tevens weten dat ze heel graag willen laten zien waar ze nu mee bezig zijn.

De kans is erg groot dat we niet lang hoeven te wachten om erachter te komen waar Bend Studio aan werkt. Sony zal namelijk volgende week een PlayStation Showcase houden, waarin ook nieuwe titels aan bod zullen komen. Het moet wel heel raar lopen als daar de nieuwe game van Bend Studio niet tussen zit.

Het enige wat we op het moment weten van het nieuwe project van deze ontwikkelaar, is dat het gaat om een open wereld titel, die tevens een multiplayer bevat. Deze game is ook al een aantal jaar in ontwikkeling, want de laatste titel van Bend Studio was Days Gone en deze game kwam in april 2019 uit.