Sony Bend Studio heeft zich een nieuw logo aangemeten, zo hebben ze tijdens een livestream gisterenavond onthuld. Het nieuwe logo, dat je hierboven kunt bekijken, bestaat uit zowel tekst als een symbool. Dit symbool is niet zonder reden, want dat geeft de ontwikkelaar meer flexibiliteit en herkenbaarheid.

Het logo representeert een abstracte en moderne interpretatie van de geschiedenis van de studio, locatie en levensstijl. Meer toelichting op het ontwerp kun je op het PlayStation Blog vinden, maar daarmee zijn we er nog niet. Ook heeft de ontwikkelaar een tipje van de sluier opgelicht waar ze aan werken.

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe IP dat onder andere uit een multiplayer bestaat en deze bouwt voort op de openwereldsystemen van Days Gone. Het brengt een volledig nieuwe wereld en het staat verder los van die game. Het is nog niet duidelijk wanneer we meer informatie mogen verwachten.