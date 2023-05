Met allerlei showcases van diverse uitgevers om de hoek, draait de geruchtenmolen op volle toeren. We hebben de afgelopen maanden al mondjesmaat signalen gehad dat een Persona 3-remake steeds dichterbij de realiteit komt, alleen blijft het vooralsnog stil aan de kant van Atlus. Daar zou komende maand tijdens de Xbox Games Showcase verandering in moeten komen.

Een gebruiker genaamd ‘Im A Hero Too’ op Resetera reageerde op iemand die vroeg naar de datum van de Xbox Games Showcase, waarop Im A Hero Too reageerde dat die showcase behoorlijk ‘Evoke-itive’ zou zijn voor met name Persona-liefhebbers. Dat lijkt haast zeker wel een woordgrap op basis van de Evoker, het pistool wat de helden in Persona 3 gebruiken om hun Persona’s op te roepen.

Tijdens de vorige Xbox Games Showcase had Microsoft ook de eer om de ports van Persona 3 Portable, Persona 4 Golden en Persona 5 Royal aan te mogen kondigen voor andere platforms, dus het zou niet heel gek zijn. 11 juni aanstaande worden deze vermoedens hopelijk bevestigd.