Een van de features van PlayStation Plus Premium is dat je sommige games voor een bepaalde tijd kunt uitproberen. Af en toe worden er nieuwe titels toegevoegd die deze feature aanbieden en nu is Persona 5 Royal aan de beurt.

Als je benieuwd bent naar Persona 5 Royal, dan kan je als PlayStation Plus Premium abonnee de JRPG van Atlus vier uur lang spelen. Dit geeft je tijd genoeg om te ervaren of het spel iets voor jou is en om eventueel tot aankoop over te gaan.

Wil je toch nog meer weten over de game, check dan onze special.