De laatste tijd stopt de Persona gekheid maar niet! Atlus verwende ons de laatste maanden met nieuwe edities van Persona 3 Portable en Persona 4 Golden, meer heruitgaves zijn hoogstwaarschijnlijk in de maak én er zit ook nog een mobiele Persona-game aan te komen. Daarbovenop is nu ook ontdekt dat er een interessante ‘deal’ gaande is voor Persona 5 Royal op de PS4.

Het Persona 5 Royal DLC pakket (dat normaal gezien €59.99 kost) is momenteel plots gratis te claimen. Hier is geen officiële melding van gemaakt, dus de kans bestaat dat dit een foutje van de firma is en dat dit dus op eender welk moment rechtgezet kan worden. Als je dus één van de beste JRPG’s aller tijden nog eens wilt beleven mét heel wat DLC-items: haal je innerlijke Phantom Thief boven en grijp nu snel je kans!