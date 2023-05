Persona 5 weet sinds de originele release steeds nieuwe mijlpalen voor de franchise te behalen, en volgens de laatste financiële informatie van SEGA blijft het spel goed verkopen, mede dankzij de Switch en geremasterde release van Persona 5 Royal.

Persona 5 Royal is nu meer dan 1.7 miljoen keer verkocht. In november 2022 maakte SEGA bekend dat de versie die op de Xbox Series X|S, Switch, PS5 en pc uitkwam al een miljoen keer over de toonbank was gegaan, dit betekent dus dat er 700.000 verkopen bij zijn gekomen in de afgelopen maanden.

SEGA bracht geen nieuwe informatie uit over de verkopen van de reguliere Persona 5 Royal release of andere Persona 5 spin-offs, al weten we wel dat er in het eerste kwartaal van dit jaar in totaal 1.23 miljoen Persona 5 (gerelateerde) games zijn verkocht.