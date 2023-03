SEGA en Atlus zijn voorlopig nog niet klaar met de Persona-franchise, dat bleek eerder al uit het bericht dat er meerdere manieren zijn waarop de franchise naar de consument gebracht zal worden. Eén van deze manieren zal via een mobiele game zijn, zo heeft de ontwikkelaar via IGN bekendgemaakt.

De game zal worden uitgegeven door Perfect World en ontwikkelaar Black Wings staat aan het roer van deze titel met de titel Persona 5: The Phantom X. Deze game is in ontwikkeling voor iOS en Android en het betreft hier een titel op het free-to-play model.

Om te testen of alles naar behoren functioneert zal er een playtest plaatsvinden vanaf 29 maart, maar dit is vooralsnog enkel in China. Of dit later uitgebreid wordt naar de rest van de wereld is vooralsnog afwachten.

Het zou hier om een volwaardig vervolg op de originele game gaan. In deze titel speel je met een nieuwe groep Phantom Thieves en het heeft ‘lust’ als thema. Qua gameplay krijg je min of meer alle functionaliteiten voorgeschoteld die je gewend bent van de franchise.