We hebben al een lange tijd niets meer van de Metal Gear-franchise vernomen, maar nu heeft Konami weer wat te melden over de reeks. Alleen is het niet helemaal het nieuws waar gamers en fans van Snake met smart op zitten te wachten.

Konami heeft namelijk aangegeven hoeveel exemplaren er van de gehele Metal Gear-franchise zijn verkocht. Dit was eind vorig jaar 59,5 miljoen stuks en het totaal is sinds 31 maart meer dan 59,8 miljoen. Het gaat dan om alle delen plus spin-offs, waaruit blijkt dat de games gestaag blijven door verkopen.

Het kan goed zijn dat dit aantal volgend jaar flink stijgt. Er zijn namelijk geruchten opgedoken dat er een remake van Metal Gear Solid 3 in ontwikkeling is en dat deze game in 2024 zal verschijnen. Volgens verschillende insiders zal deze titel aankomende week worden aangekondigd tijdens de PlayStation Showcase.