Het is vanavond om 22:00 uur zover, een grootse PlayStation Showcase. Waar Sony normaliter State of Play gebruikt voor updates rondom PlayStation, is een PlayStation Showcase net een stapje hoger. We krijgen een liveshow van iets meer dan een uur vol met updates over aangekondigde titels, maar ook zullen we vast nieuwe titels aangekondigd zien worden.

Daarnaast gaat er al geruime tijd een gerucht dat Sony werkt aan een nieuw PlayStation 5 model die met een optionele disc drive komt, wat als vervanger moet dienen voor de twee huidige modellen. Wellicht dat we die aankondiging vanavond ook zien. De show begint dus om 22:00 uur en je volgt het hieronder live.