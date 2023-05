Het mag geen geheim zijn dat Sony langzaam maar zeker van de oude marketing strategie afstapt. Waar eerder veel games alleen op hun eigen platformen verschenen, worden nu ook platformen als pc en mobiele apparaten voorzien van ports en nieuwe games. Zeker de mobiele markt lijkt Sony zich meer in te interesseren, zo blijkt uit documenten van Sony zelf.

Tijdens een business meeting werd er een presentatie gehouden over alle aspecten van het PlayStation merk en daarin komen veel interessante details naar boven. Zo blijkt dat Sony zich meer interesseert in de mobiele markt en daar in het fiscale jaar van 2025 meer op inspeelt met een toename van 10 tot 15 procent. Ook willen ze in dat jaar ongeveer 35 procent van de output richten op pc en de overige 50 procent zal naar de PS5 gaan.

Er valt veel geld te halen in de mobiele markt en dat lijkt Sony nu ook langzaam, maar zeker steeds beter te begrijpen. Wat voor games, services of andere diensten het precies zijn, krijgen we ongetwijfeld in de toekomst te zien.