Tijdens de PlayStation Showcase werd een wel heel stijlvolle nieuwe game aangekondigd: maak kennis met Phantom Blade 0. Het spel wist direct een goede indruk achter te laten, want we kregen een trailer te zien vol actie en sfeervolle beelden.

De combat lijkt centraal te staan in Phantom Blade 0: je speelt als een soort samoerai die het opneemt tegen allerlei gespuis in bloedstollende confrontaties. We zien al verschillende gevechten voorbijkomen en de eerste indrukken doen ons denken aan Sekiro: Shadows Die Twice en Ghost of Tsushima. Phantom Blade 0 komt naar de PS5 (andere platformen zijn vooralsnog niet aangekondigd), maar een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.