Tijdens de PlayStation Showcase van eerder deze week werd Phantom Blade Zero aangekondigd, een donkere en sfeervolle samoeraigame die momenteel in de maak is bij ontwikkelaar S-Game Studio. De eerste trailer was eerder mysterieus en veel info kregen we nog niet, maar op Discord heeft het team achter de game nu wat meer verteld over wat we kunnen verwachten.

Enkele interessante dingen die uit de Q&A sessie zijn gekomen:

De ontwikkelaar vergelijkt de combat met de Ninja Gaiden-reeks.

Het wordt een game met elementen van een open wereld (verschillende wegen die je kan inslaan), maar het is geen pure openwereldgame waarin je op elk moment naar elk punt in de wereld kan gaan.

Het hoofdverhaal zal zo’n 30 tot 40 uur lang zijn, waarna je toegang krijgt tot endgame content, waaronder multiplayer dungeons.

Phantom Blade Zero is een sequel van de mobiele game Phantom Blade: Executioners. Je hoeft deze echter niet gespeeld te hebben om het verhaal te kunnen volgen.

Een releasedatum is momenteel nog niet geweten, dus wachten we maar geduldig af tot we meer te horen krijgen over deze veelbelovende titel.