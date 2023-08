In mei dit jaar werd tijdens de PlayStation Showcase Phantom Blade Zero aangekondigd. Deze game maakte veel indruk, alleen is nog niet bekend wanneer we het spel kunnen verwachten. Wel weten we nu wanneer we alvast van deze actie-RPG kunnen proeven.

Via het officiële Twitter-account van Phantom Blade Zero is bekendgemaakt dat er voor volgend jaar een demo op stapel staat. Deze stelt je in staat om de game voor een halfuur te spelen. Dit is natuurlijk maar een klein gedeelte van het spel, want de volledige game zal ongeveer 30 à 40 uur in beslag nemen.

Wanneer de uiteindelijke game verschijnt is dus nog niet bekendgemaakt, maar dat zal op zijn vroegst in 2024 zijn. Phantom Blade Zero is aangekondigd voor de PlayStation 5 en pc, maar waarschijnlijk komt de actie-RPG ook naar de Xbox Series consoles.