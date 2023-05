Nadat Disgaea 7: Vows of the Virtueless in augustus van het vorige jaar werd aangekondigd, werd de strategy RPG in januari van dit jaar uitgegeven in Japan. Nu is ook bekend wanneer de game bij ons in de schappen zal liggen.

Disgaea 7: Vows of the Virtueless komt op 6 oktober 2023 uit in Europa. Fans van de serie moeten dus nog even geduld hebben. Om het lange wachten wat draaglijker te maken, is er een nieuwe video verschenen die meer informatie geeft over het verhaal. Je kunt deze video hieronder bekijken.