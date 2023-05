De afgelopen PlayStation Showcase werd heel wisselvallig ontvangen. Sony heeft aan de verwachtingen van sommigen voldaan, terwijl anderen van een koude kermis thuiskwamen doordat ze toch iets meer hadden verwacht van de eerste showcase in meer dan twee jaar tijd. In een persbericht laat Jim Ryan zich echter uiterst positief uit over de show.

Ryan is van mening dat de show eerder deze week Sony’s niet aflatende inspanning om het beste en meest gevarieerde aanbod aan games te bieden aan gamers demonstreerde. Hij haalt aan dat Sony verder blijft investeren in de toekomst, met ‘innovatieve hardware’ zoals de PlayStation VR2 en Project Q.

“Our fans expect and deserve a steady cadence of amazing content. Today’s presentation demonstrates our unwavering commitment to offering them the best and most varied catalog of games possible. It also highlights the tremendous popularity and power of the PS5 as the global development community rallies to push its advanced capabilities to the limit. We’re investing heavily in the future with innovative best-in-class hardware like PlayStation VR2 and the newly revealed Project Q, and our expansion into PC, Mobile, and Live Service gaming is transforming how and where our content can be enjoyed.”