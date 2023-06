Voor spelers van Friday the 13th: The Game hebben we helaas wat slecht nieuws. De game zal namelijk niet langer verkocht worden na 31 december van dit jaar, want zowel de fysieke als digitale exemplaren verdwijnen uit winkels en online stores. Is dat dan het einde voor deze multiplayer horrorgame, waarin je de schoenen van Jason kan staan? Niet helemaal.

De game zal namelijk nog tot minstens 31 december 2024 te spelen zijn voordat de stekker er volledig uitgetrokken wordt. De reden waarom de game voortijdig uit de verkoop verdwijnt, heeft te maken met het verlopen van de Friday the 13th licentie. Uitgever Gun Interactive deelde een statement over deze gang van zaken, zoals je hieronder kunt zien. Het nieuws was te verwachten toen ook alle toekomstige plannen voor de game geannuleerd werden enige tijd geleden.

Om spelers tegemoet te komen, gaat de prijs van de game wel verder omlaag. Zo zal de basisgame verkocht worden voor een prijs van $4,99 en alle DLC’s voor de prijs van $0,99. Wat de exacte prijzen zullen zijn in euro’s, is nog niet duidelijk.